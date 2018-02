Cancelan Feria Cuernavaca por violencia

Cd. de México.- Por decisión del Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, la Feria de la Primavera de este año fue cancelada debido a la inseguridad en el Municipio.



El Secretario del Ayuntamiento, Samuel Sotelo Salgado, informó que no hay condiciones para el desarrollo de esta celebración, que se realiza anualmente en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.



El año pasado el empresario y organizador de la Feria, Juan Manuel García Bejarano, fue asesinado mientras participaba en la cabalgata, un día antes de la inauguración del evento.



"Las condiciones que prevalecen en el Estado, lo que ocurrió el año pasado, lo más prudente es no llevar a cabo actos de esta naturaleza, además del proceso electoral creo que también viene a contribuir que no se pueda llevar a cabo", declaró Sotelo.



El funcionario aseguró que ésta no es la primera vez que se suspende la celebración.



"Lo más importante es la vida de las personas, ningún recurso económico es tan importante como la vida e integridad de las personas; se debe de privilegiar eso frente otra cuestión material o económica", agregó.