Cancelan desfile de esposa de Weinstein

Nueva York, E.U.

La marca de lujo de ropa Marchesa, copropiedad de la esposa separada de Harvey Weinstein, canceló su desfile en la Semana de la Moda de Nueva York tras una década presentándose en ella.

El desfile estaba programado para el 14 de febrero. La empresa dijo en un comunicado que Georgina Chapman y su socia y compañera de diseño, Keren Craig, no estarán en esta ocasión pero presentarán su colección otoño 2018 esta temporada. No se proporcionaron otros detalles.

EN ALFOMBRAS ROJAS

La marca ha sido una de las más destacadas en las alfombras rojas por años. Pero ha habido un declive de Marchesa en la temporada de premios desde que Weinstein fue acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual. El productor está siendo investigado por la Policía en Nueva York y California.

Chapman dejó a Weinstein poco después de que surgieran las denuncias en su contra a finales del año pasado. Condenó firmemente sus acciones, pero ha permanecido en silencio sobre el futuro de la marca.

Felicity Huffman y Jessica Chastain recientemente revelaron que Weinstein las presionaba para usar la ropa de Marchesa.

Huffman dijo que sucumbió en 2005 luego que él amenazó con retirarle financiamiento para una película. Chastain le dijo recientemente al Wall Street Journal que ella se rehusó a cooperar para una premiere de 2014 de The Disappearance of Eleanor Rigby, distribuida por The Weinstein Co.

Está por verse si Chapman y Craig podrán sobrevivir económicamente. La idea de que la empresa desaparezca es improbable, pero su impacto en Hollywood está en peligro. Quizá sea muy pronto para saber si Marchesa se beneficiará de un "desperfecto en el camino" o se mantendrá fuera de la alfombra roja porque pasadas clientas ahora se niegan a hablar de la marca.

DAÑO

COLATERAL

"Marchesa tuvo acceso a la industria del espectáculo y a una manera de venderse y anunciarse que otros diseñadores no tenían", dijo Allen Adamson, analista de marcas en Nueva York. "Tenían un pie puesto en la alfombra roja y ahora eso ha desaparecido, eso no puede comprarse".

El dúo de Chapman y Craig distribuyó este mes catálogos con sus diseños de preotoño tanto para su marca principal como para la de menor precio, Notte, mostrando detalles en Instagram. Chapman, que es británica, buscó refugio en Londres poco después de anunciar que dejaría a su esposo, pero la empresa sigue plantada en Nueva York, de donde es originario Weinstein.

"Creo que la marca de Marchesa es muy, muy exitosa por sí misma pero también por el poder que Weinstein tenía con muchas salas de exhibiciones en Nueva York, firmas y agencias de relaciones públicas", dijo Connie Wang, quien escribe sobre moda para el sitio Refinery29.