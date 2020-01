Cancelan contratos por incumplimiento

El Mañana / Staff.- En el último año la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas (SOPT) canceló 4 contratos a igual número de empresas por no cumplir con el proceso y el plazo de entrega de las obras asignadas mediante licitaciones públicas con un monto de más de 400 millones de pesos.



De acuerdo con los datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, las empresas castigadas son; Advance, Builders, Concretos San Cayetano, Alvarga Construcciones y Constructora Tzaulan en conjunto con Mitres Desarrolladores.

Las resoluciones emitidas por la SOPT el primer caso se presentó en el mes de febrero del año pasado, cuando se inició un proceso en contra de la empresa Concretos San Cayetano a quien le fue asignada la obra de la construcción del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana de Reynosa.

La licitación realizada en el mes de octubre del año 2017 contemplaba una inversión de poco más de 22 millones de pesos para la construcción del Centro Integral en Reynosa, la cancelación fue por retrasos en la terminación de la obra.

El segundo caso de cancelación se aplicó a la empresa Alvarga Construcciones, a quien se le asignó un contrato de 30 millones de pesos para la construcción del Parque Recreativo en la Laguna Nuevo Amanecer en Ciudad Madero.

En la sanción de Alvarga Construcciones también se incluye a la empresas Concretos San Cayetano las cuales en conjunto ganaron la licitación, a quienes se les inició un proceso en el mes de noviembre del 2018 por no cumplir con el programa de ejecución, falta de materiales y trabajadores.

La tercera sanción se aplicó a la Constructora Tzaulan y M Tres Desarrolladora por no cumplir con el programa de ejecución de la obra, la falta de materiales, no acatar órdenes dadas por escrito y no regularizan estas situaciones.

Al grupo de Constructora Tzaulan y M Tres Desarrolladora se les asignó el proyecto de obra para construir un nuevo Hospital General en Ciudad Madero con un costo de 339 millones de pesos de los cuales la SOPT otorgó el anticipo de 87 millones.

A la empresa Advance Builders se le aplicaron 2 sanciones una por la asignación de la construcción del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Madero y otra por la misma obra pero en el municipio de Altamira.

En total fueron poco mas de 40 millones de pesos los que se asignaron para las 2 obras en Madero y Altamira, la cual fue cancelada a la empresa por no cumplir con los tiempos en el plan de obra y no contar con material y trabajadores en el lugar.

Empresas castigadas



Advance Builders

Concretos San Cayetano

Alvarga Construcciones

Constructora Tzaulan en conjunto con Mitres Desarrolladores

Primer caso

Empresa: Concretos San Cayetano

Obra: Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana de Reynosa

Licitación: Octubre del año 2017

Inversión: Más 22 millones de pesos

Cancelación: Retrasos en la terminación de la obra

Segundo caso

Empresa: Alvarga Construcciones

Obra: Parque Recreativo en la Laguna Nuevo Amanecer en Ciudad Madero

Licitación: Noviembre del 2018

Inversión: 30 millones de pesos

Cancelación: Por no cumplir con el programa de ejecución, falta de materiales y trabajadores

Tercera sanción

Empresa: Constructora Tzaulan y M Tres Desarrolladora

Obra: Hospital General en Ciudad Madero

Licitación: sin fecha

Inversión: 339 millones de pesos

Anticipo: 87 millones de pesos

Cancelación: Por falta de materiales, no acatar órdenes dadas por escrito y no regularizan estas situaciones

Cuarta sanción

Empresa: Advance Builders

Obra: Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Madero y Altamira

Licitación: sin fecha

Inversión: Más 40 millones de pesos

Cancelación: No cumplir con los tiempos en el plan de obra y no contar con material y trabajadores en el lugar