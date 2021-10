Cancelan 900 puestos de contrato en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Como parte del ajuste administrativo del Ayuntamiento de Victoria se llevó a cabo el término de contrato de alrededor de 900 puestos heredados por la anterior administración, dichas vacantes serán cubiertas por personal de confianza o basificado con el que ya cuenta el Municipio en áreas como Servicios Públicos.

“La administración pasada tenía alrededor de 900 contratos, son los que ya la gran parte de ellos que pertenecía al área de Servicios Públicos muchos ya no se renovó el contrato”, reveló el Oficial Mayor, Daniel Eugenio Fuentes Navarro, “otras de áreas administrativas que se determinó que no era necesaria su permanencia en la institución también ya no fue renovada, y otros ya ni siquiera tuvimos la oportunidad de conocerlos, ya no se presentaron en su área de trabajo y por tanto fueron dados de baja”.