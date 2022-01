Cancelaciones y demoras aéreas por COVID llegan a México

CIUDAD DE MÉXICO — Algunos de ellos, como un grupo de 60 trabajadores que iban a Canadá o los integrantes de un equipo de fútbol, esperaban el viernes por la mañana con paciencia a que les informaran cuándo saldrían sus vuelos demorados desde hacía horas pero sin información clara de cuándo despegarían. Además, los trámites para documentar equipaje o los filtros de seguridad estaban mucho más lentos de lo habitual.

"No nos dan una respuesta exacta", dijo Leonel Ramos, que llevaba dos días viajando y ya pensaba que tendría que esperar otro más porque el viernes su vuelo a Tijuana volvía a estar cancelado. "Primero dicen que no había aviones, después dicen que no había capitán", lamentó.