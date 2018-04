Cancela Trump asistencia en la Cumbre de las Américas

El presidente Donald Trump canceló su participación en la Cumbre de las Américas prevista para este viernes y sábado en Lima, Perú, para ocuparse personalmente de la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Siria, anunció hoy la Casa Blanca.

La vocera presidencial, Sarah Sanders, hizo el anuncio en una breve declaración escrita en vísperas de la Cumbre, que se celebrará este 13 y 14 de abril en Lima, y en lo que se había anticipado sería el primer encuentro del mandatario estadunidense con líderes latinoamericanos.

"El presidente no atenderá la octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, ni viajará a Bogotá, Colombia, como estaba programado originalmente. A petición del presidente, el vicepresidente Mike Pence viajará en su lugar", informó.

Agregó que el mandatario permanecerá en Estados Unidos para supervisar la respuesta de Washington a la situación en Siria "y para monitorear los eventos que se desarrollen alrededor del mundo".

Pence, quien viajó el año pasado a esa nación sudamericana, lo hará de nueva cuenta, aunque sin la expectativa que había generado el anuncio inicial hecho por la Casa Blanca el pasado 9 de marzo, cuando se confirmó el viaje de Trump.

MADURO LO IMITA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declinó ayer asistir a la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará el viernes y sábado próximos en Lima, con lo que puso fin a las expectativas de si acudiría al encuentro a pesar de que le fue retirada la invitación.

"La verdad es que la cumbre no está entre las prioridades, ahí no hay nada que se vaya a decidir, es una pérdida de tiempo. Además, el gobierno de Perú retiró la seguridad mínima que necesita un presidente para ir. Por eso decidí que no voy a ir a la Cumbre en Lima", señaló Maduro.

En un encuentro con dirigentes sindicales del sector educación, el gobernante venezolano indicó que se quedará en Caracas para acompañar la conmemoración de los 16 años de la derrota del efímero golpe de Estado contra el mandatario Hugo Chávez.

Aunque Perú retiró la invitación a Maduro para la Cumbre de las Américas al cuestionar su manejo de la democracia y por sugerencia del Grupo de Lima, el gobernante había advertido que llegaría a la capital peruana de cualquier manera, "llueve, truene o relampaguee".

Maduro dijo ayer que la Cumbre de las Américas fue retomada en 1994 por el entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, como un proyecto de colonización económica, comercial y financiera.

Indicó que la cita de Lima sería la primera en la que participaría el mandatario estadunidense Donald Trump, quien canceló este día su asistencia y decidió enviar a su vicepresidente Mike Pence.

Consideró que al anunciar que no asistirá a Lima para atender "temas globales", Trump muestra su desprecio hacia los latinoamericanos.