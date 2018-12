Cancela tour mundial

Ciudad de México

Debido a problemas de salud, Take That canceló la gira que tenía planeada para celebrar los 30 años de la banda.

Daily Mirror publicó una entrevista con el cantante Gary Barlow en la que explica que problemas de salud en su familia le impiden viajar en los próximos dos años.

PARAN DOS AÑOS

"Teníamos la ambición de recorrer buena parte del planeta con nuestra gira, pero por desgracia en mi familia estamos atravesando un momento muy duro por culpa de la enfermedad y no voy a poder viajar tanto durante los próximos dos años", contó a la publicación.

"Por desgracia, nuestros planes para viajar a Australia y Sudamérica han tenido que ser suspendidos. Siento mucho tener que haber recurrido a esto, pero es que no puedo estar demasiado lejos de casa. No puedo realizar viajes demasiado prolongados y eso me frustra mucho, pero espero que nuestros seguidores también lo entiendan".

COMPRENSIVOS

El astro del pop dijo que tanto Mark Owen y Howard Donald, sus compañeros de la banda, han sido comprensivos con los problemas que atraviesa y que no especificó, y les agradeció.

El tour mundial de la banda se anunció en marzo y su inicio estaba programado en abril.