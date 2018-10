Cancela tour Bad Girls

Ciudad de México

Iggy Azalea canceló su tour Bad Girls, que estaba programado para comenzar el próximo 27 de octubre, en Hollywood, California, informó Variety.

La gira de la cantante iba a durar cinco semanas y pasaría por 21 ciudades de Estados Unidos.

La promotora del tour, Live Nation, se informó que el tour de la cantante se canceló por circunstancias imprevistas y que los reembolsos estarían disponibles en los respectivos puntos de venta.

La rapera opinó sobre la situación a través de Twitter.

"Créanme, estaba muy emocionada por esta gira y ahora estoy decepcionada de que no se pueda realizar este año. La elección no estaba en mis manos y no era mi decisión", escribió Azalea.