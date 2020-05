Cancela todo 2020

La cantante Kesha anunció la cancelación de su gira del 2020 High Road, debido a la pandemia del coronavirus, reportó NME.

El tour comenzaría el 23 de abril, en Texas, y concluiría el 5 de junio, en Windsor, Ontario.

“Esto es desgarrador, pero la seguridad de mis fans y mi equipo es mi prioridad número uno. Debido a la situación actual, hacer esta gira en 2020 ya no es factible. Pero no significa que no podamos celebrar y expresarnos juntos en espíritu y online”, escribió la famosa en Instagram.

“Haré todo lo posible para brindarles a todos la mayor cantidad de arte y música posible a medida que superemos todo esto juntos”.

La estrella explicó que se sentía incapaz de avanzar con la reprogramación de los espectáculos, y que por eso había decidido cancelarlos todos; comentó que sus seguidores podrán obtener sus reembolsos de boletos en puntos de venta.

“Gracias por estar aquí y por su comprensión. Estén atentos para obtener más información sobre las nuevas fechas de la gira en 2021”.