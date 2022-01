Cancela su show

Los últimos shows de su carrera en House of Blues, en Mandalay Bay, estaban programados para el miércoles, viernes y sábado de esta semana, así como cuatro días adicionales en enero y dos en febrero.

Sin embargo, el músico de 67 años no anunció formalmente la cancelación, informó el Review-Journal, ni Live Nation. No está claro si los shows de House of Blues, que se agotaron en su mayoría, se pospondrán.

Roth ya había pospuesto previamente dos espectáculos, las actuaciones de Nochevieja y Año Nuevo para el 11 y el 12 de febrero, "debido a circunstancias imprevistas relacionadas con Covid y por precaución para quienes trabajan y asisten a los espectáculos".

El ex líder de Van Halen anunció por primera vez su retiro en octubre y le dijo al Review-Journal que dejaba el rock ´n´ roll por problemas de salud.

"Estoy colgando los zapatos. Me estoy jubilando", dijo al periódico. "Este es el primer y único anuncio oficial. Mis médicos, mis mánagers, me obligaron a abordar realmente que cada vez que subo al escenario, pongo en peligro mi futuro".

El rockero, conocido por su despliegue de energía en los escenarios, también dijo que el fallecimiento de su ex compañero de banda, Eddie Van Halen, lo sacudió de sobremanera.

"Me siento alentado y obligado a entender realmente lo corto que es el tiempo, y mi tiempo probablemente sea aún más corto", señaló Roth al diario.