Cancela shows en México

Ciudad de México

La cantante Demi Lovato canceló las presentaciones que tenía programadas en México como parte de su Tour "Tell Me You Love Me".

A través de un comunicado se informó que la intérprete estadounidense no ofrecerá los conciertos del 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México y del 22 de septiembre en la Arena Monterrey.

Tampoco cumplirá con el resto de su gira por Sudamérica, debido a los recientes problemas de salud que enfrentó.

El pasado 24 de julio Lovato fue hospitalizada por una sobredosis.

Apenas hace unos días salió del hospital, pero -según el sitio de espectáculos TMZ- ya se encuentra internada en un centro de rehabilitación.

En un mensaje que compartió con sus seguidores en Instagram, Lovato dijo que seguirá luchando contra su adicción.

PROCESO DE REEMBOLSO

Boletos adquiridos en efectivo, Oxxo, Todito y Elektra:

Deberán presentarse en taquillas de la Arena Ciudad de México o Arena Monterrey (según sea el caso del show) con sus boletos e identificación para poder solicitar su devolución a partir del 20 de agosto de 2018 en horario de oficina.

Boletos adquiridos con tarjeta de crédito o débito:

El trámite será automático a sus cuentas. No es necesario acudir a realizar ningún trámite. La devolución se verá reflejada de 25 a 30 días hábiles en su estado de cuenta, a partir del 20 de agosto del 2018.