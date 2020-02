Cancela shows en Corea

BTS canceló los conciertos que tenía programados en Corea del Sur por preocupaciones sobre el coronavirus, reportó Variety.

El grupo compartió un comunicado en redes sociales en el que explicó que los shows de su gira Map of the Soul, fechados para el 11, 12, 18 y 19 de abril en el Estadio Olímpico Jamsil de Seúl ya no se realizarían, y que los asistentes obtendrían un reembolso automático.

"Es inevitable que los conciertos deban cancelarse sin demoras. Por favor, comprendan que esta decisión se tomó después de una extensa y cuidadosa consideración", se lee en el texto, escrito en coreano.

Los espectáculos en Seúl originalmente iban a ser los primeros de la gira mundial de la agrupación, aunque ahora aparentemente el inicio del tour será el 25 de abril en Santa Clara, California.

También se informó, aunque ésto no está confirmado aún por el representante de BTS, que se abrió una tercera fecha en el Rose Bowl de Los Ángeles.