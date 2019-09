Cancela show en Zacatecas

De manera sorpresiva, Ricky Martin canceló su presentación en la Feria de Zacatecas donde se presentaría este lunes por la noche.

Con dos mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el cantante de "La vida loca" y "Te recuerdo" no dio detalles del por qué no asistiría al Multiforo. Sólo escribió que debido a un incumplimiento de contrato por parte del empresario no podría asistir a cantar.

Este fin de semana, el puertorriqueño asistió a la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que se realizó en Mérida, Yucatán, en donde recibió el galardón Peace Summit Award y pidió por la inclusión, respeto y tolerancia.

Fue en el cierre de dicho evento donde se refirió a la comunidad LGBT+, la cual defendió al pedir los mismo derechos que todo el mundo tiene e hizo un llamado a no aceptar la crisis humanitaria "como parte de nuestro diario vivir".