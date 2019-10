Cancela show en Chile por protestas

El cantante canadiense Bryan Adams anunció la cancelación del concierto que tenía programado este 22 de octubre en la capital chilena debido a las recientes protestas sociales en el país sudamericano y la incertidumbre sobre cuándo terminará el Estado de Emergencia.

Bryan Adams tenía muchas ganas de presentarse para sus fanáticos en Chile con su ´Shine a light tour´, pero dada la situación actual, la primera preocupación de Bryan era el bienestar de sus fans en Chile, su banda y su equipo de trabajo.

ESPERA SOLUCIÓN

Él espera que se alcance una solución pacífica y rápida y que la normalidad vuelva al pueblo de Chile lo antes posible", informó en un comunicado la productora a cargo del concierto.

Asimismo, el intérprete de Everything I Do I Do It For You y Summer of´ 69 anunció en sus redes sociales la cancelación del concierto, y señaló que espera volver algún día pronto. "Paz y amor a todos mis amigos y admiradores y al pueblo de Chile".

Bryan Adams, de 59 años, continuará su tour promocional de Shine a light, su décimo cuarto álbum de estudio, con presentaciones en noviembre por Austria, Serbia y Rumania.