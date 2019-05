Cancela promoción de libro

Ciudad de México.

Moby canceló la gira de promoción de su libro Then It Fell Apart luego de que Natalie Portman desmentiera que tuvo una cita con él, reportó The Guardian.

A través de su portal web, el estadounidense informó que cancelaría sus próximas apariciones públicas.

"Moby está cancelando todas sus presentaciones públicas en un futuro previsible. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Todas las entradas serán reembolsadas y Moby se complacerá en proporcionar libretas firmadas para todas las personas que compraron boletos para estos eventos", dice el comunicado.

Se tenía previsto que el DJ se presentara en el Hay Festival este fin de semana, así como en el Manchester Literary Festival y el Earth London, en Inglaterra; además de la feria Liberty Hall en Dublín, Irlanda.

Natalie Portman criticó que la autobiografía de Moby tenía errores de hecho y calificó que se usó su persona para vender el libro.