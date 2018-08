Cancela Demi presentación en la Arena Monterrey

Monterrey, México.- Demi Lovato, quien se recupera de una sobredosis de drogas, canceló oficialmente su presentación del 22 de septiembre en la Arena Monterrey.

De acuerdo a un comunicado de Zignia Live, se informó que la gira Tell Me You Love Me queda cancelada en México y el resto de Sudamérica debido a los problemas de salud que enfrenta la artista, de 25 años, quien fue hospitalizada el pasado 24 de julio.

El tour por el País incluía otra fecha programada para el 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

Para quienes adquirieron boletos en efectivo o depósito, deberán presentarse en taquillas de la Arena Monterrey con su pase y una identificación a partir del 20 de agosto.

Para quienes compraron con tarjeta de crédito o débito, el trámite será automático en las cuentas, reflejado de 25 a 30 días hábiles a partir de la misma fecha.