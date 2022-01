Cancela David Lee Roth últimos shows de su carrera por Covid

Los últimos shows de su carrera en House of Blues, en Mandalay Bay, estaban programados para el miércoles, viernes y sábado de esta semana, así como cuatro días adicionales en enero y dos en febrero. Sin embargo, el músico de 67 años no anunció formalmente la cancelación, informó el Review-Journal, ni Live Nation. No está claro si los shows de House of Blues, que se agotaron en su mayoría, se pospondrán.