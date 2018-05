Cancela conferencia en Conque

Ciudad de México

Rosario Dawson no pudo asistir a la Conque por un error logístico, del cual su director general, René Franco, asumió la responsabilidad y destacó que eso no afecta a las actividades, pues sólo se perdió una conferencia.

El también conductor dijo que por confusiones de vuelos la actriz de Sin City no pudo llegar, pero que la experiencia Conque se mantiene, pues este año no se trataba de un nombre grande sino de un evento completo.

"Por un error logístico y de agenda, Rosario Dawson no tomó el avión. No es responsabilidad de ella, que es una reina, es mi responsabilidad. Tuvimos una persona esperándola siete horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ella no podía volar así, se nos cruzaron las cosas y asumo el error.

DE LAS MÁS ESPERADAS

"Sin duda era uno de los personajes más interesantes y una de las conferencias más esperadas, pero era una conferencia, no toda la convención. Este año la Conque no tenía un headliner, era la Conque como experiencia de entretenimiento, de cómic, de conocer a creadores", expresó Franco.

El director general indicó que la actriz lamentaba mucho no poder asistir, pero que se reagendará su presencia para el próximo año, mientras que se devolverá el dinero en efectivo a quienes pagaron el boleto para verla.