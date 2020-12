Cancela concierto tras acusaciones

Ciudad de México.

Mon Laferte fue acusada de transfobia y para evitar que se generen discusiones da por cancelada su participación en el concierto organizado por Okupa Bloque Negro, que tenía la finalidad de recaudar fondos para las mujeres necesitadas. La cantante, a través de sus redes sociales, relató la experiencia que atravesó al haber aceptado la invitación con la finalidad de ayudar a un refugio de mujeres en donde detalló, que hay madres buscando justicia y mujeres que vienen de otras ciudades huyendo de sus agresores.

"Al recibir dicha invitación inmediatamente accedí y decidimos en conjunto hacer un pequeño concierto para recaudar ayuda (alimentos, medicina y ropa principalmente), compartí el evento en mis redes y a los minutos de esto comencé a recibir mensajes en donde se me acusaba de posible transfobia por apoyar al bloke, sin entender los motivos de esta acusación me pareció necesario investigar, entonces me comuniqué directamente con el bloque para saber su postura.

PIDE MÁS EMPATÍA

Al hablar con Erika (vocera de la Okupa y madre buscando justicia) le pregunté qué era lo que estaba pasando, Erika me dijo que ´aquí el único enemigo es el patriarcado´", explicó la chilena.

Sin la intención de tomar una postura de ser la representante de algún movimiento, la intérprete de éxitos como "Tú falta de querer", "Amárrame" y muchos más, llegó a la conclusión de no formar parte del evento y pidió más empatía y respeto por las ideologías y pensamientos de todas las personas. "Después de la llamada, de leer en redes y de varias horas de pensar llegué a la conclusión de que cada quién sabe en su corazón cuáles son sus sentimientos e ideas y que es importante respetar y tener empatía, bajo este pensamiento quiero comunicarles que he decidido no participar en el concierto, lo que menos quisiera es que se generen discusiones, siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones. Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa", comentó.

HUMILDAD Y RESPETO

Por último, deseó que haya más unión y que se termine la violencia patriarcal y para ello pidió el apoyo de todos, además dejó abierta la invitación a prestar su voz para lo que se necesite. "...quiero pedir con mucha humildad y amor a todxs que por favor aprendamos a respetar a todas las luchas, para que todos los mundos quepan en un mismo mundo, yo ya no quiero más violencia patriarcal, yo abrazo a todxs mis hermanxs, dividirnos compañerxs no es el camino, el enemigo es otro.