Cancela AMLO consulta para enjuiciar a los expresidentes

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la consulta popular que se realizaría el 21 de marzo para que la ciudadanía decidiera si se enjuiciaría por corrupción a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El Jefe del Ejecutivo Federal afirmó que esa consulta se realizará hasta que en el Legislativo se reforme el artículo 35 constitucional.

"No, porque no tenemos todavía la reforma al 35 constitucional. Cuando tengamos la reforma al 35 constitucional", dijo.

ADMINISTRARáN DECOMISOS DEL NARCO

El gobierno federal creará una institución especial que se dedicará a la administración de bienes, recursos y todo lo que se confisque al narcotráfico y políticos corruptos, para que éstos puedan utilizarse en apoyo de hospitales, escuelas, asilos y la construcción de obras públicas.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que, si a un político se le decomisan dólares, bienes o también a la delincuencia organizada, esta nueva institución destinará esos fondos a hospitales, escuelas, asilos, a la construcción de una obra y que se sepa que es fruto de lo robado.

"Al corrupto al que se dedicaba a la delincuencia no se le quitaban los bienes, o era muy difícil hacerlo, ahora todo eso se va a simplificar, y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dediquen a la delincuencia, va a entregarse a la gente", detalló.

La institución creará un mecanismo expedito para que se devuelva de inmediato todo lo confiscado a la población.

AJUSTE A PRECIOS DE GASOLINAS

El gobierno federal busca el mecanismo para ajustar los precios de gasolina y que se eviten aumentos en términos reales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos buscando como ajustar ese aumento. Existe el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y otros mecanismos, pero ya estamos resolviéndolo. Dije en el informe que aumento por encima de la inflación en este periodo la gasolina magna, el diesel y la luz. Tenemos que ajustarlos", aseguró.

Reiteró que el fluctuante precio de las gasolinas es porque se compran en el extranjero, porque México compra nada más de gasolinas 600 mil barriles diarios.

NO TIENE "BOTS"

Ante un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en el que se revela una estrategia contra los críticos del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su administración no tiene "bots", ni grupos promovidos para defenderlo.

"No es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan y nos critican, no existe eso. Nosotros no tenemos bots", aseguró.

El presidente expresó que "el que nada debe, nada teme", e incluso cuestionó a la fuente que cubre sus conferencias que si se sienten de la prensa "fifí".

"Por eso también mi cuestionamiento a la prensa 'fifí' porque son conservadores con apariencia de liberales. Son especialistas en la simulación. Ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora y 'fifí'", criticó.