Cancela alcaldesa agenda del lunes

La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, informó que con motivo del 9 de marzo, fecha en la que se ha proyectado un paro femenino, se optó por cancelar cualquier evento público organizado por el ayuntamiento, incluida la agenda de trabajo.

A fin de que las mujeres que tengan contrato con el gobierno puedan decidir de forma libre si acudir o no a trabajar.

"Nosotros apoyamos esta lucha contra la violencia a las mujeres, estamos solidarizándonos y desde lo que le corresponde a mi, yo no voy a trabajar, no habrá agenda, la oportunidad para aquellas que no quieran asistir esta abierta, no es un día de descanso ni de recreación, es de ausencia".

La autorización de la munícipe, les permite no recibir ninguna multa, sanción o descuento por sumarse al paro del 9 de marzo.

Aunque de acuerdo a los lineamientos, aquellas que deseen sumarse aún realizando sus actividades tradicionales pueden hacerlo portando una prenda morada.

Contra espionaje...

Luego de que se diera a conocer que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República había sido víctima de espionaje, Ortiz Dominguez sentenció a los responsables e insistió en lo importante que es la privacidad.

"Yo creo que cualquier persona que sea invadida en su privacidad tiene derecho a solicitar un juicio contra el culpable, y este proceso debe ser con todo el peso de la ley, una de las cosas más importantes es el respeto en nuestra vida privada, en nuestras oficinas, celulares, porque aunque seamos servidores públicos tenemos derecho a la privacidad".