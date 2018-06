CANADEVI a los candidatos: mejoren desarrollo de Reynosa

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción y Vivienda (CANADEVI), realizó un encuentro con los candidatos a la Presidencia Municipal de los diferentes partidos políticos, donde hicieron peticiones a fin de mejorar el desarrollo de Reynosa.

Los empresarios afiliados solicitaron: ventanilla única para la vivienda que permita la modernización operativa y reducción de trámites; que se constituya el Consejo Municipal de Vivienda con participación de todos los sectores; lograr capacitación y profesionalización de áreas municipales en desarrollo urbano y vivienda; otorgar a vivienda de interés social prerrogativas para que disminuyan el costo con los pagos de permisos, licencias, derechos y autorizaciones de estado y municipio.

Se explicó a los candidatos que no es posible que se pague lo mismo una vivienda 40 metros cuadrados a una residencia de 500 metros cuadrados, además de generar condiciones de seguridad para alimentar la inversión en Tamaulipas e integrar a la cámara los comités para ser de consulta para el sector publico.

Encabezó la reunión Oscar Armando González Garza, presidente de CANADEVI Estatal, quien dijo que el objetivo es conocer las posturas políticas y criterios en materia de desarrollo urbano para que sirva de instrumento para planear los proyectos.

Maki Ortiz, de la coalición "Por Tamaulipas al Frente"; José Ramón Gómez Leal, de "Juntos Haremos Historia"; y Serapio Cantú Barragán, del Partido Revolucionario Institucional, asistieron al cónclave.

"Fui muy franco les hice ver que es necesario que se hagan bien las obras, los fraccionamientos, porque si no perdemos todos, yo no me voy a prestar a la corrupción, las fianzas vamos hacer posible por siete años para que haya calidad y se sigan todos los protocolos", dijo José Ramón Gómez Leal.

"Fue una reunión positiva, me comprometí a ser un aliado permanente de los empresarios, me pareció muy bien la cantidad que generan de empleos, y vamos a estar en contacto y apoyarlos en todas sus peticiones", expresó Serapio Cantú Barragán.

"El área de la vivienda es un área importante para la ciudad, es un requerimiento constante por la alta población, debemos tener una relación cercana para los planteamientos de futuro, para que estemos involucrados todos en un plan de ordenamiento territorial, un atlas de riesgo, jurídico, movilidad y tecnológico para que crezcamos con orden, me comprometí a que estén incluidos para que den su opinión y trabajar de manera conjunta", dijo Maki Esther Ortiz Domínguez.