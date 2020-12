Canadá recibe primeras ampolletas de vacuna contra COVID-19

TORONTO, CANADÁ. — Las primeras ampolletas de la vacuna contra el COVID-19 han llegado a Canadá.

El primer ministro Justin Trudeau tuiteó por la noche una fotografía del momento en que eran descargadas de un avión. El regulador de salud de Canadá aprobó la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech el miércoles pasado.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech´s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo