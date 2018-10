Canadá quiere desactivar aranceles

El Embajador de Canadá en el País, Pierre Alarie, consideró, al igual que México, que los aranceles al aluminio y al acero impuestos por Estados Unidos deben desaparecer.

"Voy a usar la palabra de mi propia Ministra: es absurdo, no estoy diciendo nada estúpido. No hay lógica de utilizar la sección 232 para decir que el aluminio o acero canadiense genera un problema a la defensa", dijo tras dar una conferencia sobre turismo educativo.

"Obviamente tratamos de separar esto en el tratado, peor es una contradicción en sí misma de limitar el acceso al acero. Como dijo el Secretario de Economía, Canadá también tratará de llegar a un acuerdo antes de la firma del 30 de noviembre para que sea un verdadero tratado de libre comercio".

El diplomático dijo que cada Jefe de Estado podría firmar en su país el nuevo tratado USMCA, sin que los tres Mandatarios se reúnan.

Consultado sobre si existían posibilidades de que el acuerdo se suscribiera en el marco de la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre, aseguró que no, pues el encuentro de Jefes de Estado en ese país es el 1 de diciembre, día del cambio de Presidencia en México.

"Hasta ahora no está contemplado firmarse en Argentina. Se podría firmar en los tres países de manera independiente, no es necesario un evento grande con los dos Presidentes y Primer Ministro. Entonces hay una gran posibilidad de que cada Jefe de Estado lo haga en su país, que no haya un evento grande".

Confió en que el documento esté listo antes de 30 de noviembre, y las elecciones en Estados Unidos no repercutan.