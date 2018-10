Canadá se prepara para la legalización de la marihuana

Ottawa.

La promesa de campaña del primer ministro Justin Trudeau, hace dos años, será una histórica realidad este 17 de octubre cuando Canadá se convertirá en el primer país del Grupo de los Siete (G7) en legalizar el consumo recreacional de la marihuana, segundo a nivel mundial después de Uruguay.

La Ley del Cannabis es un marco legal federal que servirá de base a las diez provincias y tres territorios indígenas de Canadá para aplicar su propia regulación.

A partir de este miércoles los canadienses podrán portar hasta 30 gramos de marihuana para consumo recreacional y fumarla en espacios públicos como un cigarrillo convencional.

La Ley establece que se venderá a personas mayores de 18 años, lo que aplicarán las provincias de Alberta y Quebec, pero el resto de las provincias y territorios fijaron la edad mínima en 19 años.

Asimismo, la histórica y revolucionaria ley, que busca alejar a los jóvenes de este consumo y fiscalizar sus ventas, establece que el usuario podrá cultivar en casa hasta cuatro macetas de marihuana (por residencia no por persona), aunque Manitoba, Newfounfland y Labrador, New Brunswick y Quebec no lo permitirán.

En las provincias donde sí se permitirá el cultivo doméstico, los edificios de condominios podrán restringir esta medida. De hecho, en varios edificios y cooperativas se realizan discusiones de cómo se va a aplicar la nueva regulación.

En términos generales el consumo de marihuana tendría la misma restricción que el tabaco: no puede ser fumado en interiores (oficinas, casas, escuelas) ni en autos con niños, cerca de parques o de entradas de edificios.

A nivel nacional también existe diferencia entre las provincias respecto a los centros de venta, ya que mientras en Quebec se venderá en tiendas específicas administradas por la Agencia de Cannabis de Quebec, en Ontario sólo se venderá a través de un sitio en línea gubernamental (Ontario Cannabis Store), pero en abril se abrirá el mercado al sector privado.

Como parte de la campaña de información sobre los riesgos de consumir cannabis, sobre todo entre los jóvenes, de conducir bajo sus efectos y las altas penas por violar la ley, el gobierno federal distribuyó millones de tarjetas informativas en los hogares que contienen información sobre lo más destacado de la legislación.

Se recomienda guardar el cannabis lejos del alcance de los niños, los jóvenes y las mascotas. La ley impondrá severas penas de hasta 14 años de cárcel a quien provea marihuana a un menor de 18 años o utilice a un menor de edad para cometer alguna ofensa relacionada con el cannabis.

El canadiense que porte poco más de 30 gramos de marihuana será multado, pero si el volumen es mayor podría ser encarcelado por cinco años. Si alguien quiere cruzar la frontera con cannabis podría enfrentar hasta 14 años de cárcel.

Las autoridades aeroportuarias han sido muy claras en informar a los viajeros que podrán portar hasta 30 gramos de la hierba en su maleta de viaje o en su equipaje de mano en vuelos dentro de Canadá, pero esto no aplicará en vuelos internacionales, aun cuando sea a estados como Colorado, Estados Unidos, donde el consumo es legal, porque lo que impera es la ley federal.

El mercado potencial que se espera atender a partir de este miércoles es de cinco millones de consumidores, por lo que las empresas han creado joint ventures con farmacéuticas, mientras que algunas granjas de tomates ya cambiaron de giro para cultivar marihuana.

En "lista de espera" se quedan por ahora las empresas que ya tienen listos sus "edible cannabis" (marihuana comestible) cuya venta legal será hasta octubre de 2019.

El gobierno liberal de Justin Trudeau se dijo listo para la entrada en vigor de esta controversial legislación, mientras que la oposición conservadora –que se opuso a la legislación—critica al gobierno federal por no estar todavía preparado. El partido de centro-izquierda, NDP, se sumó a la apreciación de que aún no está todo listo.