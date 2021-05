Canadá aprueba la vacuna Pfizer para mayores de 12 años

Los resultados preliminares de finales de marzo de un estudio de Pfizer de 2.260 voluntarios estadounidenses de 12 a 15 años indicaron que no hubo casos de COVID-19 entre los adolescentes completamente vacunados en comparación con 18 entre los que recibieron inyecciones simuladas.

La vacuna Pfizer fue autorizada previamente para cualquier persona de 16 años o más.

Las vacunas han aumentado en Canadá, que espera recibir al menos 10 millones de vacunas este mes. Más del 34% de los canadienses han recibido al menos una dosis.

EL BROTE DE VIRUS:

- La oleada de virus de la India está dañando la imagen de competencia cuidadosamente adaptada del primer ministro Narendra Modi

- La tasa de natalidad de EE. UU . Cayó un 4% el año pasado, la mayor disminución anual en casi 50 años, y la pandemia probablemente sea un factor.

- Padres , educadores esperanzados por la autorización pendiente de Pfizer para el grupo de edad de 12 a 15 años, clave para reaperturas de escuelas sin problemas

AQUÍ ESTÁ SUCEDIENDO MÁS:

GINEBRA - Alemania y la Organización Mundial de la Salud dicen que el país establecerá y albergará un centro de monitoreo global para ayudar a prepararse y prevenir futuras amenazas a la salud pública como la pandemia COVID-19.

El miércoles se anunció el "centro mundial de inteligencia sobre pandemias y epidemias" con sede en Berlín y será coordinado por la OMS. Su objetivo es recopilar datos, monitorear riesgos y ayudar a impulsar innovaciones.

"La actual pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que solo podemos luchar juntos contra las pandemias y las epidemias", dijo la canciller alemana, Angela Merkel, y dijo que el centro reunirá a los sectores gubernamental, académico y privado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice que la pandemia ha "descubierto lagunas en los sistemas mundiales de inteligencia pandémica y epidémica".

El centro, que recibirá unos 30 millones de euros (36 millones de dólares) de Alemania y buscará fondos en otros lugares, se basará en los mecanismos de seguimiento existentes en la OMS y en otros lugares. Entre ellos se incluyen la Red mundial de alerta y respuesta ante brotes epidémicos y el sistema de inteligencia epidémica de fuentes abiertas.

BANGKOK - Los funcionarios de salud se apresuraron a vacunar a miles de personas en el barrio pobre más grande de Bangkok el miércoles.

Los casos se han extendido por áreas de bajos ingresos densamente pobladas en el distrito comercial central de la capital. El gobierno del primer ministro Prayuth Chan-o-cha enfrenta crecientes críticas por su manejo de un aumento que comenzó a principios de abril. Tailandia registró 2.112 nuevos casos y 15 muertes el miércoles.

El país ha estado registrando unos 2.000 casos por día y muertes de dos dígitos recientemente, en el tercer brote masivo desde el inicio de la pandemia. Bangkok y otras regiones han cerrado bares, parques y otras instalaciones e impusieron restricciones para salir a cenar para combatir la propagación de infecciones.

PORTLAND, Ore. - Oregon adoptó una regla que extiende indefinidamente los requisitos de distanciamiento social y máscara de coronavirus para todas las empresas del estado.

Los funcionarios estatales dicen que la regla estará vigente hasta que "ya no sea necesario para abordar los efectos de la pandemia en el lugar de trabajo".

La semana pasada, Oregon registró la tasa de infección por COVID-19 de más rápido crecimiento en la nación. La regla incluye requisitos y pautas con respecto al flujo de aire, ventilación, notificación a los empleados en caso de un brote y protocolos de saneamiento.

La regla ha provocado una avalancha de respuestas enojadas, con todos, desde padres hasta maestros, propietarios de negocios y empleados, llorando por la extralimitación del gobierno. Los opositores han expresado su preocupación de que no hay una fecha de expiración o métricas específicas para cuando la regla se derogaría automáticamente.

Michael Wood, administrador del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Oregon, dice que la regla final incluye más detalles sobre el proceso y los criterios utilizados para tomar la decisión de derogar la regla.

Hasta ahora, alrededor de un tercio de la población de Oregon se ha vacunado por completo.

NUEVA DELHI - El tribunal superior ordenó al gobierno de la India, que enfrenta los pedidos de un estricto bloqueo del coronavirus para frenar el devastador aumento de infecciones, que presente un plan para cumplir con los requisitos de oxígeno de los hospitales de Nueva Delhi en un día.

India está experimentando un gran brote de coronavirus, con 382,315 nuevos casos confirmados y 3,780 muertes reportadas en las últimas 24 horas, en lo que se cree que es un recuento insuficiente.

La Corte Suprema decidió no castigar de inmediato a los funcionarios por no poner fin a un suministro irregular de oxígeno de dos semanas a los hospitales sobrecargados. El juez presidente dijo: "En última instancia, poner a los oficiales en la cárcel o llevarlos a la cárcel por desacato no traerá oxígeno. Indíquenos los pasos para solucionar este problema ".

El tribunal suspendió la notificación de desacato emitida al gobierno por un tribunal superior de Nueva Delhi por desafiar su orden de suministrar oxígeno adecuado a más de 40 hospitales de Nueva Delhi.

LONDRES - El ministro de Relaciones Exteriores de India se retiró de las reuniones en persona en una reunión del Grupo de los Siete en Londres debido a una posible exposición al coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, tuiteó que "ayer por la noche se le informó de la exposición a posibles casos positivos de Covid". Añadió con "mucha precaución" que asistiría virtualmente a las reuniones del miércoles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña no confirmó de inmediato si algún delegado había dado positivo. Diplomáticos del grupo G-7 de naciones ricas se reunirán en Londres para su primera reunión cara a cara en dos años. India no es miembro del G-7, pero fue invitada junto con Corea del Sur, Australia y Sudáfrica a asistir a la reunión del grupo como invitada el miércoles por la noche.

BELGRADO, Serbia - El gobierno serbio ofrecerá dinero a las personas que se hayan vacunado mientras busca formas de impulsar el proceso.

Serbia ha liderado el camino en la vacunación en la región de los Balcanes, pero el interés se ha desplomado recientemente. El gobierno dijo el miércoles que pagará 3.000 dinares (25 euros; 30 dólares) de ayuda estatal a todos los que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna a finales de mayo.

Anteriormente, las autoridades organizaron la vacunación sin cita previa y anunciaron puntos de vacunación en algunos centros comerciales de Belgrado.

Hasta ahora, alrededor de 2 millones de personas han recibido al menos una dosis de las vacunas Sinopharm, Pfizer, Sputnik V o AstraZeneca en el país de unos 7 millones de personas.

El gobierno dice que "la vacunación es el único camino de regreso a la vida que recordamos antes de 2020 y la pandemia de coronavirus".

BERLÍN - Un avión de carga militar alemán con una unidad móvil de producción de oxígeno para la India partió de un aeropuerto en el norte de Alemania para ayudar a los hospitales indios que están abrumados por pacientes con una pandemia de coronavirus.

El avión hará escala en Abu Dhabi y se espera que llegue a India el jueves.

"Estamos orgullosos de contribuir significativamente con nuestro puente aéreo en la lucha global contra el coronavirus", dijo el miércoles el teniente general de la fuerza aérea alemana Ingo Gerhartz a la agencia de noticias alemana dpa. "El transporte aéreo es una rutina para nosotros, pero todos sabemos que la lucha contra esta pandemia se trata de vidas humanas y que cada vida cuenta".

Un equipo de 13 alemanes llegó hace unos días a la India y permanecerá en el país durante dos semanas para capacitar a los miembros locales de la Cruz Roja en India sobre cómo usar la unidad de oxígeno.

Se espera que un segundo avión de carga salga de la base aérea de Wunstorf el jueves.

LONDRES - El Reino Unido planea reforzar las capacidades de prueba de coronavirus en las instalaciones de investigación de Porton Down en el sur de Inglaterra para evaluar la efectividad de las vacunas contra variantes del virus.

El gobierno británico dijo que se pondrán a disposición otros 29,3 millones de libras (41 millones de dólares) para los "nuevos laboratorios de última generación", que aumentarán la capacidad actual del sitio de 700 a 3.000 muestras de sangre analizadas por semana.

La inversión tiene como objetivo brindar a los científicos de Porton Down la capacidad de acelerar el ritmo y la escala de las pruebas especializadas para respaldar el rápido desarrollo de vacunas diseñadas para combatir las mutaciones del virus.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que la nueva financiación "nos permitirá proteger aún más al país de la amenaza de nuevas variantes".

Quizás la mayor preocupación sobre la trayectoria futura de la pandemia se relaciona con la efectividad de las vacunas contra nuevas mutaciones del virus.

KATMANDU, Nepal - Las autoridades extendieron un cierre en la capital de Nepal, Katmandú, y los distritos circundantes una semana más el miércoles, ya que la nación del Himalaya registró su mayor número diario de infección y muerte por COVID-19.

El Ministerio de Salud dijo el martes que 7.660 personas dieron positivo por el coronavirus, mientras que 55 personas habían muerto.

El aviso de cierre también dijo que las tiendas de comestibles del vecindario podrían abrir solo dos horas por la mañana y que se impondrían más restricciones al movimiento de vehículos para frenar el aumento en el número de casos.

Nepal detuvo todos los vuelos domésticos esta semana y los vuelos internacionales se detendrán a partir del jueves.

Nepal ha registrado 351.005 casos, mientras que 3.417 personas han muerto.

CANBERRA, Australia - El gobierno australiano enfrentó el miércoles una impugnación judicial a su prohibición temporal de viajar a la India presentada por un ciudadano de 73 años varado en la ciudad de Bangalore.

El gobierno está resistiendo la creciente presión para levantar la prohibición de viajar impuesta la semana pasada hasta el 15 de mayo para reducir las tasas de infección por COVID-19 en las instalaciones de cuarentena de Australia.

Los abogados de Gary Newman, uno de los 9.000 australianos a los que se les impidió regresar a casa desde la India, presentaron el miércoles una solicitud urgente al Tribunal Federal de Sydney para que un juez revisara la prohibición de viajar impuesta en virtud de la Ley de Bioseguridad por el ministro de Salud Greg Hunt.

El juez Stephen Burley dijo que se anunciaría una fecha de audiencia acelerada dentro de las 48 horas.

LANSING, Michigan - Michigan está levantando un mandato pandémico que requiere que se usen máscaras al aire libre, excepto para reuniones de al menos 100 personas y deportes de contacto organizados.

Según una orden que entrará en vigencia el jueves, el estado también está reduciendo los límites al tamaño de los eventos al aire libre y dice que no se requiere que las personas vacunadas estén enmascaradas en reuniones residenciales en interiores.

Las reglas del estado son más flexibles que las pautas emitidas la semana pasada por los CDC, que dicen que las personas vacunadas deben usar máscaras en las reuniones que incluyen a personas no vacunadas. Michigan solo está instando a las personas a seguir las pautas de los CDC y a permanecer enmascaradas siempre que estén cerca de personas no vacunadas que no sean de su hogar.

DETROIT - Equipos de encuestadores del departamento de salud de Detroit se han estado desplegando por los vecindarios de la ciudad para educar a los residentes sobre dónde obtener vacunas COVID-19 gratuitas.

La campaña puerta a puerta de Detroit es la última en sus esfuerzos por conectar a los residentes con los sitios de vacunación en una ciudad con residentes predominantemente negros.

También se están llevando a cabo varias campañas en comunidades negras y de color en los EE. UU. Para persuadir a las personas de que las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas.

Detroit ha estado instando a la gente a vacunarse contra el virus, que ya ha matado a más de 2.000 de sus residentes. Solo alrededor del 31% de los adultos de Detroit han recibido al menos una dosis.

WASHINGTON - La Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden está estableciendo un nuevo objetivo de vacunación para administrar al menos una dosis al 70% de los estadounidenses adultos para el 4 de julio.

Esto se produce cuando la administración presiona para facilitar que las personas reciban vacunas y para acercar al país a la normalidad. El nuevo objetivo incluye vacunar completamente a 160 millones de adultos antes del Día de la Independencia.

Eso se produce cuando la demanda de vacunas ha disminuido notablemente en todo el país, y algunos estados dejan más de la mitad de sus dosis de vacunas sin ordenar. Biden pedirá a los estados que pongan a disposición las vacunas sin cita previa y ordenará a muchas farmacias que hagan lo mismo.

Hasta ahora, más del 56% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y casi 105 millones están completamente vacunados.

Actualmente, EE. UU. Administra las primeras dosis a una tasa de aproximadamente 965,000 por día, la mitad de la tasa de hace tres semanas, pero casi el doble de rápido de lo necesario para alcanzar el objetivo de Biden.