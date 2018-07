Campo Carnoustie, un desafío divertido

Angus, Esccia.- Todo un reto y desafío representará el campo del Carnoustie Golf Links en esta localidad escocesa, para los 156 mejores jugadores del mundo que se darán cita en el 147 Campeonato Abierto, uno de los torneos mayores del Tour de la PGA.

El glorioso y más antiguo torneo regresará a uno de los campos más difíciles del mundo por sus rachas de viento, sus trampas sobre las calzadas y las que rodean a los hoyos, desde su realización en 2007, cuando el irlandés Pádraig Harrington derrotó en el desempate al español Sergio García.

Tiger Woods, ex número uno del mundo, y quien todavía conserva el imán que atrae a miles de aficionados en cualquier campo del mundo, expresó que "es el tipo de golf que me gusta practicar. Me encanta jugar aquí, porque uno tiene que ser creativo. Creo que será un desafío muy divertido".

Woods tendrá su participación 20 en este Campeonato Abierto, el cual ha ganado en tres ocasiones, pero nunca en el escenario del Carnoustie Golf Links, y seguramente no lo hará esta vez, ya que su juego no está al más alto nivel para hacerlo.

Para Tommy Fleetwood es un campo totalmente diferente. "Los tiros que uno ha pegado en el pasado literalmente no tienen relevancia ya que todo cambió. Definitivamente las dificultades durante esta semana serán poner la pelota en el fairway y luego ver qué se puede hacer desde allí".