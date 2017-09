Campesinos ya no confían en Sagarpa

Matamoros, Tam.

Los campesinos del sector social no tienen la más mínima confianza en que la Secretaría de Agricultura cumpla con su compromiso de comenzar a entregar, a partir de este mes, el apoyo complementario para el sorgo y maíz y que esto se dará hasta el próximo año tomando en cuenta que habrá elecciones y el gobierno federal buscará captar el voto de los agricultores.

Mario Lucio Galván, excomisariado ejidal afirma que ahora es cuando más recursos requieren los productores, ya que la mayor parte de estos no han podido siquiera iniciar los trabajos de preparación en sus parcelas porque se encuentran descapitalizados.

Nadie les cree ya, responde cuando se le menciona que la promesa para que la Sagarpa les entregue este apoyo es que será en el transcurso del mes de septiembre.

“Son puras mentiras, no va a pasar nada, nos estarán dando largas porque el gobierno esperará hasta que se acerquen las elecciones del próximo año y es entonces cuando comenzará a liberar los recursos porque todo se basa en la política, pero mientras tanto qué hacemos nosotros?”, dijo en tono molesto.

De acuerdo al resultado de la reunión realizada hace 2 semanas en la Ciudad de México entre productores del norte del norte de Tamaulipas, el monto complementario de 500 pesos para la tonelada de sorgo y maíz se haría llegar primero a los pequeños propietarios y posteriormente a los del sector social.

La promesa es que con este recurso adicional, los productores puedan recibir 3 mil 400 pesos por tonelada de sorgo y 3 mil 800 para la de maíz, con lo cual, dice, les quedaría un margen de utilidad y dinero para cubrir los costos de preparación de sus parcelas.

“Pero estoy seguro que ni a estos les va a llegar el dinero, y si les llega algo, será sólo una parte, porque mientras Hacienda no libere los recursos y no se publique en el Diario Oficial de la Federación, no habrá nada, ojalá y me equivoque, pero siempre pasa lo mismo”, reiteró Lucio Galván.

El agricultor agrega que “mañana (hoy) comienza septiembre y vamos a ver qué sucede, pero de ser otra mentira más, son nuestros dirigentes del sector campesino quienes deben dar la cara y exigirle al gobierno que cumpla con sus promesas, porque ellos tienen dinero y ya están sus tierras preparadas, pero la mayoría de nosotros no y el tiempo sigue pasando y nosotros como siempre, esperando”.