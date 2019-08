Campesinos retiran plantones de protesta

Ciudad de México

Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) retiraron los plantones que mantenían en el Senado, en la Secretaría de Gobernación y en Palacio Nacional, pero advirtieron que volverán el 1 de septiembre.

Las organizaciones campesinas indicaron que volverán a sus estados de origen pero regresarán el 1 de septiembre; amagaron con permanecer hasta el 15 de ese mes si no los recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), pidió al Presidente detener la "campaña de difamación" contra las organizaciones campesinas, luego de que esta mañana los acusara de "corruptos".

"Si tiene pruebas que las muestre, que se nos investigue a los campesinos, pero que deje esa campaña de difamación, esas descalificaciones. Yo creo que el presidente está mal informado, pero si nos sentamos a hablar podemos aclarar las cosas", dijo.

Comentó que las cuatro organizaciones que componen el FAC -CIOAC, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- no piden recursos sino hablar con el presidente López Obrador para exponerle los problemas del campo y para pedir mayor transparencia en los recursos asignados al campo.

El FAC mantuvo desde el 22 de julio un plantón en Palacio Nacional en demanda de una reunión con el titular del ejecutivo federal.

RECHAZO A PRESIONES

Pese a las protestas de organizaciones campesinas realizadas en todo el país, el Gobierno federal mantendrá su decisión de retirar recursos de programas sociales a grupos intermediarios, sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No hay razón para estar protestando por eso. No vamos a permitir el huachicol ni arriba ni abajo ni en ninguna de sus manifestaciones, se acaba la corrupción.

"Poco a poco se tiene que ir entendiendo que todos los apoyos al campo se van a entregar de manera directa a los beneficiarios. No vamos nosotros a dar ni un paso atrás, yo no voy a ser cómplice de corruptos, a mí me eligieron para poner orden y acabar con la corrupción", dijo en en su conferencia matutina en la capital de Durango.

El mandatario acusó que el año pasado se entregaron 3 mil millones de pesos a diversas organizaciones intermediarias, y afirmó que en tres años recibieron 10 mil millones de pesos provenientes del erario.

Ya estrategia de su Administración de entregar apoyos directos a los productores del campo, dijo, no va a cambiar

"Hubo otras manifestaciones que en efecto tienen que ver con la inconformidad que existe por la forma en que ahora se está destinando el apoyo a los campesinos y no vamos a cambiar ya la estrategia.

"Pero todo ese apoyo está llegando de manera directa al productor, ya no a través de las organizaciones; no se va a entregar apoyo a través de intermediarios, porque no llega o no llega completo el apoyo a quienes lo necesitan, esa es la inconformidad", sostuvo.

Exigen a AMLO exhibir pruebas

>Dirigentes de organizaciones agrupadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) retaron a López Obrador a exhibir las pruebas de la supuesta corrupción que señaló.

>Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), afirmaron que al Presidente lo engañan sus fuentes con esos datos.

>"Si tiene pruebas contra mí o contra otros dirigentes, que las exhiba y que nos denuncie ante el Ministerio Público; que no se convierta en cómplice de la corrupción que dice combatir", retó López.

"A nosotros no nos puede decir ni pejes ni lagartos", dijo por su parte Ortiz.