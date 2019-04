Campesinos no ceden: alertan más bloqueos

Los agricultores que bloquearon con tractores los accesos del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo el pasado lunes en demanda de apoyos, advirtieron ayer que mantienen su enérgica postura ante el gobierno federal y que volverán a manifestarse en los cruces si sus exigencias no son atendidas.

Fernando Gómez Gómez, uno de los productores que encabezan las demandas, informó que están a la espera de que les fijen fecha, hora y lugar de la reunión que sostendrán en Ciudad Victoria para dialogar sobre el tema de la entrega de los recursos federales.

"Esperamos que nos entiendan y atiendan nuestras peticiones, que no son una necedad sino una necesidad urgente para el campo y para quienes nos dedicamos a esta actividad. De no encontrar respuesta, no nos dejará otra alternativa el gobierno federal más que continuar con las manifestaciones", advirtió el dirigente agrario.

La última fecha dispuesta para el encuentro con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural en la Ciudad de México es el 12 de abril, pero el diálogo podría ser iniciado desde días previos.

´´Al parecer nos reuniremos con el Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, situación que quedará definida tal vez mañana jueves, así como lugar y hora donde será la cita´´, indicó Gómez Gómez.