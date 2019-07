Campesinos desistirán cuando liberen recursos

A una semana de haber participado en el bloqueo a las principales carreteras de la entidad el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, Raúl García Vallejo, aseguró que las organizaciones campesinas desistirán de buscar un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en caso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos etiquetados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ahí están los recursos que me etiquetó la Cámara y si se van a liberar... eso es lo que estamos buscando, sabemos de las muchas ocupaciones que tiene el señor presidente pero a lo mejor no hay agenda para los productores, no hay problema". Raúl García Vallejo, dirigente estatal de la CNC

"Lo que estamos haciendo nosotros son gestiones de todos los productores, estamos reclamando algo que la Cámara de Diputados tiene etiquetados para los programas, es lo que estamos haciendo, privilegiamos el diálogo", el representante local de la Confederación Nacional Campesina dijo que hace casi un mes se envió una carta al mandatario mexicano explicando el motivo de la preocupación de los productores; es decir, que sean liberados los recursos asignados a la SADER.

No obstante, el líder campesino reprobó la actitud del presidente López Obrador hacia los representantes campesinos, "el señor distorsionó lo de las manifestaciones, que productores fifís con relojes Rolex y no sé qué otras cosas, que si porque traemos botas... yo toda mi vida he traído bota, soy de campo tengo que traer sombrero, cinto piteado no, no me da para eso".

Fue el miércoles de la semana pasada cuando organizaciones campesinas bloquearon tramos carreteros en los municipios de Altamira, González, Mante, Río Bravo y San Fernando impidiendo el tráfico del transporte de carga o de pasajeros, así como de vehículos particulares, en ese momento el líder cenecista aseguró que el bloqueo permanecería por el tiempo que fuera necesario; cabe destacar que esta semana empezarían a ser liberados parte de los recursos de programas operados por SADER en estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas.