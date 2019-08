Campesinos bloquean el Puerto de Altamira

Altamira, Tam.

Pese a que los recursos para el campo han sido etiquetados por Presupuesto de Egresos de la Federación, éste no ha llegado al sector campesino del país, por ello, un grupo de al menos 100 personas bloqueó el acceso al Puerto de Altamira a fin de que se libere, además de pidieron la derogación de las reformas al artículo 27 de la Constitución.

Rolando Sánchez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), explicó que el gobierno federal ha cambiado la operación de los programas para el campo, mismos que no han logrado ejecutarlos con éxito, "por eso no han dado las reglas de operación, o sea, no han hecho nada todavía".

Señaló que en la actualidad están sufriendo por los efectos del estiaje, sobre todo en los municipios de Soto la Marina, Aldama, González y Altamira, pues no tienen recursos para solventar las necesidades.

Por su parte, Pedro Nuñez Soto, delegado de la Unión de Nacional de Trabajadores Agrícolas en Tamaulipas, dijo a nivel nacional, buscan el diálogo con el Presidente de la República, pues, pese a que el presupuesto ha sido liberado, ésta no les ha llegado, "ya es tiempo de que estemos trabajando nuestras tierras y no hay un solo centavo para trabajarlas".

Asimismo dijo que es importante que el poder legislativo trabaje para derogar las reformas al Artículo 27, pues asevera que están perdiendo las tierras y esa ley permite que se privaticen.

NO TEMEN A DEMANDAS

Al ser cuestionado si temen a que el Gobierno Federal los reprenda con cárcel por bloquear carreteras federales, tal y como lo habría dicho el delegado Federal en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal, Pedro Nuñez, dijo que "no me voy a quedar en mi casa, si me quieren meter a la cárcel, pues aquí estamos... La lucha no la vamos a dejar por eso".

Señaló que en Tamaulipas realizan bloqueos en el Puerto de Altamira y la Aduana de Nuevo Laredo.

Postrados en el acceso al recinto portuario los campesinos aseguraron que no se retirarían hasta no ver una respuesta positiva a sus demandas.