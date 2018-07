Campesinos atados de manos

"Lo que pasa es que no hay dinero, porque nuestros afiliados no dan cuotas, nosotros no obligamos". Hilario Barrera Martínez.

Desde hace más de 10 años la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Reynosa tiene un terreno en obra negra, la falta de recursos y de apoyos gubernamentales han provocado que no se le de mantenimiento al inmueble y que todas las ideas arquitectónicas no concluyan.

El líder de la unión Hilario Barrera explicó que en una década han llegado proyectos como el crear un salón de convenciones, departamentos y centros comerciales "Lo que pasa es que no hay dinero, esto porque nuestros afiliados no dan cuotas, nosotros no obligamos, les pedimos si pueden y ese recurso se destina a comprar medicamentos porque seguido vienen a preguntar o también es común que lleguen a pedirnos apoyo para realizar eventos sociales".

Aseguró que han solicitado con las autoridades gubernamentales y locales han acudido en varias ocasiones para gestionar apoyos fijos, pero la respuesta ha sido nula Ahorita el terreno no esta abandonado lo que pasa es que cuesta mucho darle mantenimiento, las administraciones pasadas no nos brindaron lo que se necesitó para posicionarnos, yo recuerdo algunas que sí nos dieron algo pero no lo suficiente para seguir con construcciones"

Lo ideal....

Y aunque no se han sacado costos, Barrera Martínez estima que se requieren millones para hacer provechoso el lugar, aseguró que lo ideal sería crear inmuebles para atraer recurso a los afiliados del Comité "Siempre hemos creído que si se pudiera cobrar renta o recibir ganancias de locales comerciales eso nos ayudaría bastante para comprar medicinas que nos piden nuestros afiliados y que muchas veces no se les puede dar porque no dependemos de nadie, sino de sus mismas donaciones".

El terreno de casi una hectárea fue donado por campesinos y entregado sin bardas, con pocas esperanzas de desarrollo, esto junto con la poca iniciativa de los presidentes anteriores en el gremio no han permito que el Comité crezca "Nosotros cuando llegamos tuvimos que pedir apoyo para construir las bardas de perímetro de ambos sentidos de calle".