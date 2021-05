¡Campeón Universal!

"La gente de Robles Promotions me eligieron por ser uno de los luchadores más destacados en el Valle de Texas, me dieron la oportunidad en esta lucha y demostré mi calidad llevándome este título avalado por la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, soy el primer campeón para esta empresa y es un orgullo, se lo dedico a todos mis seguidores y en especial a mi amigo Mario Dávila que me ha apoyado en todo momento", expresó el polémico enmascarado, quien se ha ganado el cariño de la afición y espera en un futuro poder dejar huella como sus grandes maestros.

Demostré mi calidad llevándome este título avalado por la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, soy el primer campeón para esta empresa y es un orgullo, se lo dedico a todos mis seguidores". Estrellato, luchador reynosense

"La gente de Robles Promotions me eligieron por ser uno de los luchadores más destacados en el Valle de Texas, me dieron la oportunidad en esta lucha y demostré mi calidad llevándome este título avalado por la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, soy el primer campeón para esta empresa y es un orgullo, se lo dedico a todos mis seguidores y en especial a mi amigo Mario Dávila que me ha apoyado en todo momento", expresó el polémico enmascarado, quien se ha ganado el cariño de la afición y espera en un futuro poder dejar huella como sus grandes maestros.

Noticia Relacionada Indaga juez violación sobre espacio aéreo

"Fue algo increíble, al principio no me la creía, es un sueño que siempre he tenido desde niño, llegar a consolidarme como mi padrino Yuma, los Titanes, el Halcón de Oro, quiero que la gente me reconozca como uno de los más sobresalientes de la región", comentó el orgullo de la Colonia Buena Vista.

Sus triunfos más recientes lo están catapultando y eso se nota en su agenda. Este domingo luchará en Houston,Tx, el 9 de mayo se presentará en nuestra ciudad Reynosa y el 16 de mayo cruzará otra frontera para una función en Guatemala.

"El Ahijado de Reynosa no le tiene miedo a nadie, voy con todo y contra el que sea", finalizó.