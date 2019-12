Campanazos por incendio en el restaurante del chino Yut, 1931

Durante las primeras décadas del siglo XX el cruce fronterizo de Reynosa se vio envuelto en una constante inmigración de ciudadanos de diferentes partes del hemisferio. Según datos existentes en documentos de la sección de Comunicaciones de Presidencia del Archivo Histórico de Reynosa (AHR), ciudadanos de España, Líbano (entonces parte de Siria), Grecia (posesión de Italia), China, Lituania, Inglaterra y otros países terminaron viviendo en esta comunidad fronteriza. La razón de su migración estaba ligada a eventos históricos de la época como fue la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial o la época de la prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, conocida también como Ley Seca.

Extranjeros en Reynosa



A finales de la década de 1920 y principios de la de 1930 proliferaron los casinos, cabarets, casas de juego, restaurantes y todo tipo de diversión. Una nutrida población de mujeres y hombres de los Estados Unidos acudían a Reynosa; músicos, bailarines, artistas de variedad y de otras ocupaciones relacionadas con el espectáculo tramitaron pidiendo permisos temporales para trabajar en clubes y casinos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

También se veían profesionistas extranjeros ejerciendo su labor como: el Dr. Carlos F. Graham, el perforador Vernon William Humphrey Peters, el geólogo Thomas Walsh Norris, el dinamitero Loyal H. Wells Ghering y el ingeniero Eugene Stebinger Hoffman. Estos últimos cuatro trabajaban en la incipiente industria petrolera (todavía no expropiada por el Presidente Lázaro Cárdenas), en el campo "El Jabalí".

El extranjero Curtis Leon Farrigton fue uno de los locutores que presentaba la programación en inglés de la famosa estación radiodifusora XEAW de Reynosa, como lo fue también, el operador de radio Vincent S. Baker, contratado por la empresa International Broadcasting Company S. A. de Reynosa.

Varios documentos en el Archivo Histórico de Reynosa enseñan la forma en la que la población de extranjeros fue monitoreada en esa época por la Secretaría de Gobernación. La población de asiáticos de China estaba representada por Dack Toy Lai, Manuel Lee, Francisco Eng Po, Camilo Eng, Chou Wing, Francisco Wong, José Fong (dos personas existían con este nombre en Reynosa), Francisco Chiu, Gan Un Che, Arturo Chio Ham, Tomas Ham, Rafael Wong, Chon Chin (conocido como Felipe Martínez) y otros. Los conciudadanos chinos generalmente administraban negocios de lavanderías, panaderías y restaurantes; en este último rubro, Jorge C. Yut administraba un restaurante de su propiedad cuando éste se incendió en la madrugada de mayo de 1931, como lo menciona el relato siguiente.





Incendio

El Comandante de la Policía Urbana, Andrés Bujanos Jr., escuchó alrededor de las tres y media de la madrugada del 25 de mayo de 1931 varias detonaciones de arma de fuego muy precipitadas con rumbo a la Zona de Tolerancia. Éstas se repetían muy "continuadas", observando que por aquél rumbo corría la gente; momentos después una de las campanas de la Iglesia de enfrente de la plaza empezó a "sonar muy apresuradamente". Comprendió entonces que se trataba de una "quemazón", quedando convencido que sí era un incendio, ya que se veía con rumbo al mencionado lugar.

El Comandante Bujanos se dirigió rápidamente con algunos gendarmes de la alcaidía y vecinos que se le unieron en el trayecto al lugar del siniestro. Ahí encontraron en llamas una construcción de madera propiedad del chino Jorge C. Yut, la cual servía como restaurante. Cuando llegó al lugar, el oficial halló a mucha gente prestando auxilio, entre ellos a un número considerable de soldados del Sexto Regimiento pertenecientes a la plaza militar de Reynosa.

Les fue materialmente imposible sofocar el fuego a pesar de los esfuerzos que se hicieron, quedando completamente destruida la estructura del establecimiento comercial, así como la casa contigua donde dormían Jorge y uno de sus paisanos. Se quemaron la mayoría de los "enseres muebles" de ambas construcciones de madera, con excepción de algunos "objetos menaje de casa" que se encontraban en el hogar donde descansaban los chinos.

Según datos proporcionados por los policías veladores Amadeo Sáenz y Cirilo Garza, testigos presenciales del incidente, el fuego se propagó en la estufa dentro del restaurante. Opinaron que el incendio se debió a algún descuido de los mismos chinos, pues el establecimiento lo dejaron con lumbre.

Declararon ambos que estaban sentados en el patio del cabaret "El Farol" cuando escucharon el ruido que parecía de un auto, llamándoles la atención porque eran altas horas de la noche y todo estaba en lo más profundo del silencio. Comentaron también que las "pupilas" que residían en el citado lugar estaban dormidas en sus respectivos aposentos.

Voltearon y observaron con asombro que dentro de la casa restaurante del chino Jorge, precisamente en la cocina, se notaban llamas que salían hacia arriba, entre el techo y la pared. En ese momento Amadeo le dijo a su compañero Cirilo: "los chinos se están quemando".

Los dos hombres corrieron al lugar del siniestro con el fin de poder abrir alguna puerta para entrar a sofocar el fuego que apenas comenzaba por la estufa, pero no pudieron ingresar debido a que las puertas y ventanas estaban remachadas. Lo primero que hicieron fue disparar al viento sus pistolas, para causar alarma en la población con el fin que se diera el auxilio necesario.

Empezaron a llamar a los chinos que estaban encerrados y dormidos en la otra pieza; después de muchísimos gritos y golpes dados en la puerta lograron despertarlos, finalmente salieron asustados.

Junto con los chinos trataron de abrir una de las puertas del restaurante y no les fue posible entrar porque la lumbre había abrasado todo el interior. En eso empezó a llegar más gente pero ya no les fue posible extinguirlo. Cirilo Garza explicó que el incendio no pudo ser considerado como intencional porque todas las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro del negocio y fue lo que impidió que se sofocara desde un principio.

Al Comandante Andrés Bujanos le preocupaba que se apagara el rescoldo del fuego; pues sabía que todas las casas de la Zona de Tolerancia eran de madera.

De acuerdo con el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales de Tamaulipas, se nombraron como peritos a los señores Agustín García y Elías Elías en las investigaciones del incendio. Éstos suponían que la lumbre había caído de la estufa y como el piso era de madera, ahí había principiado el fuego. Consideraron que éste fue accidental o más bien por descuido.

La averiguación previa del caso la abrió el Síndico del Ayuntamiento, Manuel A. de la Viña, en funciones de agente del Ministerio Público, practicando diligencias con el fin de determinar si el incidente había sido accidental o provocado.

La conclusión del MP fue de que todo se había consumido, asentando en el acta que en el lugar se encontraron restos de botellas de cerveza, aceros quemados, papeles, libros, un radio, muchos objetos de cocina y un comedor; rastros que indicaban que allí estuvo el restaurante y casa del chino Jorge C. Yut, determinando que fue un accidente.

La ubicación de este establecimiento en la dicha Zona de Tolerancia estaba flanqueada al poniente con el frente de la casa de la "Sra. Lili", hacia el oriente por las construcciones que forman parte del cabaret denominado "El Faro", al sur quedaba el Salón Pulman, mientras que por la parte norte había un terreno baldío.

El propietario, Jorge C. Yut, expuso que a las tres de la mañana había cerrado su establecimiento y se fue a acostar dejando la estufa con lumbre, como siempre la dejaba, cerrando todas las puertas y ventanas del mismo. Cuando los despertaron los veladores a él y a su sobrino Benito Cuan, el fuego ya se había propagado por todo el lugar y se extendía hacia la casa donde dormían. Razonó que sus pérdidas pasaban de los tres mil pesos. Los peritos consideraban que el valor de las dos construcciones de madera podía ser de mil ochocientos pesos, más los costos de los "trastos menaje de casa".

La Zona de Tolerancia estaba ubicada en esos años en el lado sur de la calle Colón, en lo que actualmente son Pascual Ortiz Rubio y Francisco Javier Mina. En este lugar permaneció hasta el año de 1949, cuando sus edificios de madera fueron consumidos en su totalidad por el fuego de otro incendio.

Constancia de internación para trabajar en México del filarmónico de Michigan, George J. Bezotte, 1927. AMR.

Constancia de internación para trabajar en México, del Ingeniero de Portland, Oregon, Eugene Stebinger Hoffman, 1934. AMR.