Campañas y vacaciones, culpables de pandemia

"Estamos pasando por un momento difícil con la situación que se está generando, tenemos que tener mucha coordinación como organismos empresariales, como organizaciones no gubernamentales, con los tres niveles de Gobierno para hacer estrategias", señaló el presidente de la FECANACO local, Julio Almanza Armas.

Cd. Victoria , Tam .- En lo que va del año 600 negocios se han visto obligados a cerrar definitivamente debido a la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19; en este sentido la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas consideró que la economía no podría resistir el embate de una Cuarta Ola por lo que hizo un llamado a las autoridades e iniciativa privada a tomar acciones.

Tuvimos primero las campañas políticas en donde no se tomaron las medidas, después las vacaciones, y ahí está la consecuencia de lo que está pasando aquí al menos en Tamaulipas; no aguantamos una cuarta – ola de contagios –, no la aguantamos* Julio Almanza Armas, Presidente FECANACO Tamaulipas

"Estamos pasando por un momento difícil con la situación que se está generando, tenemos que tener mucha coordinación como organismos empresariales, como organizaciones no gubernamentales, con los tres niveles de Gobierno para hacer estrategias", señaló el presidente de la FECANACO local, Julio Almanza Armas.

Actualmente el estado cruza por la Tercera Ola desde el 16 de junio pasado, actualmente se cuenta con cuatro mil 889 casos activos a nivel estatal en donde municipios como Matamoros, Victoria, Tampico, Altamira y Reynosa acumulan el 65.6 por ciento. Agregó que, además de los 600 comercios cerrados, entre 400 y 500 más han tenido que cambiar sus giros para seguir en funcionamiento.

"Tuvimos primero las campañas políticas en donde no se tomaron las medidas, después las vacaciones, y ahí está la consecuencia de lo que está pasando aquí al menos en Tamaulipas; no aguantamos una cuarta – ola de contagios –, no la aguantamos", mencionó que algunos negocios han emigrado a la informalidad para sobrevivir lo cual representa una competencia ´desleal´ para aquellos que siguen como formales, como es el caso que se vive en Victoria.