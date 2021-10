Campaña de BTS con ONU recauda millones de dólares y tuits

NUEVA YORK — La campaña "Love Myself" (Me amo) distribuyó su mensaje a través de hashtags en redes sociales, mercancía, la gira "Love Yourself" (Ámate) de la banda de 2018-2019 así como un video de 2019 para la agencia en el que invitaban a la gente a "elegir la bondad". El slogan de "Love Myself" fue incluido también en dirigibles que sobrevolaron las ciudades de los músicos en 2017.

UNICEF tuvo puestos en los conciertos de BTS, y los miembros de la banda recién filmaron un video musical en la sede de la ONU y dieron un discurso en el marco de la Asamblea General, la reunión anual de líderes mundiales realizada el mes pasado.