Camioneta atropella a multitud en Alemania; se suicida conductor

Münster, Alemania.

El vocero de la Policía informó que el conductor se disparó al interior del vehículo después de golpear a la multitud a las afueras de un restaurante en el centro histórico de Munster este sábado, según informes del diario británico The Guardian.



De acuerdo con las autoridades, seis personas de las 20 heridas se encuentran en situación grave.



Por otra parte, la Policía investiga informes de que dos personas que supuestamente se encontraban al interior del vehículo huyeron después del accidente.



El vocero de la Policía confirmó que encontraron un objeto sospechoso al interior del automóvil, aunque no indicó si se trataba de explosivos.



Aunque no hay una confirmación inmediata, las autoridades alemanas asumen que se trata de una acto terrorista, según la revista Spiegel.

"Hay muertos y heridos. Por favor eviten el lugar", señaló la Policía a través de su cuenta de Twitter, donde pidió a los vecinos y visitantes que no se acercaran al centro de la ciudad.



