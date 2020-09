Camina...zapateando

Óscar Cazares Villegas, actualmente lleva 11 años como bailarín ejecutante en danza folklórica y ahora pertenece al Ballet Folklórico Ozomatli de la Casa de la Cultura de Reynosa A.C.; sin duda un orgullo reynosense, pues es su pasión por nuestras tradiciones invertebradas su tiempo libre en fomentar y promover este género dancístico.

Respecto a como surge su inclinación al folclor, explicó: "Desde niño me he criado con las tradiciones y la cultura de nuestro país, conocí la música norteña y eso me llevó a aprender a tocar el acordeón de esta manera me familiaricé con la danza por los tiempos y los ritmos que lleva la música, pero lo más importante es que descubrí que podía mezclarlos; esa fue una época muy bonita de mi vida. Fue en la secundaria donde me invitaron a formar parte del grupo de danza y ahí nació mi amor por esta disciplina que hasta la fecha es la mejor decisión que he tomado".

GRAN SATISFACCIÓN

Óscar, hablo acerca de la pasión y lo satisfactorio que es ser ejecutante de danza folclórica, y dijo: "Lo que más disfruto son las emociones que siento cuando estoy arriba del escenario, ya que estando ahí olvidas completamente las cosas negativas transformándote y adquiriendo el papel de bailarín. Cuando haces un buen trabajo, el público se para a aplaudirte y esa es una de las sensaciones más bellas".

Este talentoso bailarín no es maestro, peso ama la danza y esta dispuesto a enseñar lo que he aprendido en el camino del folklor, en cuanto se requiera; sin embargo, en ocasiones ha tenido la oportunidad de preparar a diversas personas y afirmó que se siente muy bonito que a quien estes enseñando aprendan y conozcan más de la danza y puedan en un futuro entrar de lleno y empaparse de nuestras raíces.

Óscar Cazares, pensó al inicio como muchos, que esto era propio del sexo femenino, al respecto contó: "Al principio no estaba seguro si esa actividad era para mí, ya que antes se decía que solo era para las mujeres y eso me limitaba, a pesar de eso, estando ahí el primer día me gustó tanto que en familia decidimos buscar clases toda la semana. Es una actividad muy bonita que conlleva muchos sacrificios, pero al final con grandes satisfacciones.

DE PRIMER NIVEL

Gracias al Ballet Folklórico Ozomatli de la Casa de la Cultura de Reynosa A.C. a donde pertenece actualmente, he tenido la oportunidad de bailar en varios Estados de la República, Veracruz, San Luis Potosí , México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Puebla, Jalisco, Aguascalientes, Tabasco, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Nuevo León.

Además ha tenido la oportunidad de viajar a Cuba en 2013, Colombia en 2018 y República Dominica en el año 2019, todas han sido experiencias únicas y considera que le han dado diferentes aprendizajes en cada una de ellas y lo principal es representar a México con su cultura y tradiciones.

APOYO DE LOS PADRES

Este joven reynosnse dejo claro que es de suma importancia contar siempre con el apoyo de la familia, indicando: "Es muy importante el apoyo de los padres, ya que en esta disciplina ellos son los que nos impulsan y motivan a bailar, así como guiarnos en lo que nos gusta. Por ello, yo le digo a lo padres que motiven a sus hijos a bailar folclor en ella también adquirirás valores y muchas cosas positivas".

Este disciplina implica sacrificios, al respecto dijo: "He sacrificado muchas cosas, desde salidas con los amigos hasta reuniones familiares, por que al estar en una actividad así tienes un gran compromiso que tienes que cumplir, pero se compensa al estar arriba de una tarima o mejor aún cuando llevamos nuestra cultura a otros países".

SUS MAESTROS

Este bailarín agradecido a cada uno de las personas que lo impulsaron y formaron, a la Profra. Yoloxoxhitl Romero, Profra, Sara Varela, Profra. Zaidaly Ayala, Profr. Mauricio Garcés y por supuesto a sus padres Ing. Américo Cazares y Elva Nelly Villegas.

Y para finalizar, invito a todos a que se den la oportunidad de conocer esta actividad, ya que actualmente ya hay muchas escuelas de danza que les pueden brindar el apoyo y enseñarles lo bonito y único del folclor, y afirmó "Recuerda que no sabes si te gustara hasta que lo intentes, así que te invito a te que arriesgues y descubras tu talento, así como yo descubrí el mío.