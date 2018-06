Camila Cabello traerá tour a México

La cantante cubana Camila Cabello anunció que incluirá a México en su gira "Never Be the Same Tour", donde se presentará en tres de las principales ciudades del país en septiembre próximo.

Después de cuatro años en Fifth Harmony, la compositora comenzó su carrera como solista, y ahora realizará su primera gira en solitario por el país, donde recibió Disco de Oro, indicó un comunicado.



Tuvo un éxito inmediato con su álbum debut "Camila", el cual se colocó en el #1 de la lista Top 200 de Billboard y fue certificado como Disco de Oro por la RIAA (Recording Industry Association of America).

Su primera parada será el 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana; al siguiente día se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el día 27 estará en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

La venta general para estos conciertos, en los cuales Camila interpretará para sus fans mexicanos temas como "Havana" y su nuevo sencillo "Never be the same", comenzarán el próximo 13 de junio.