Camila Cabello revela la verdadera razón por la que dejó Fifth Harmony

La cantante cubana, de 20 años, dijo en entrevista para The Edit, que fue su interés en la composición de canciones lo que la orilló a dejar la agrupación a finales del 2016.

"Con las experiencias que habíamos tenido en el estudio, me volví súper curiosa sobre escribir canciones... eso fue como por el segundo año que estuve en el grupo. Y yo quería comenzar a escribir canciones para otra gente", explicó a la revista.



"Pero una vez que crecí lo suficiente para experimentar mi primer beso, o la primera vez que fui a una cita... comencé a escribir canciones acerca de eso. Y no quería dárselas a nadie más porque eran sobre mí. Estaba buscando mi voz y con eso encontré la pasión que le agrega el que tengan para ti un significado profundo", agregó, según rescata Entertainment Tonight.



Cabello negó cualquier rivalidad o malentendido con la banda, que ahora está conformada por Normani Kordei, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui.



De hecho la intérprete afirma que de no estaría en el lugar que está ahora si no se hubieran unido en la temporada dos de The X Factor, en el 2012.