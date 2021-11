Camila Cabello revela razón de su ruptura

Hace poco más de un año, Camila Cabello dio a conocer un diagnóstico que le cambiaría la vida: un trastorno obsesivo compulsivo y problemas de estrés asociados con las altas cargas de trabajo.

Aunque tenía controlada su salud, el encierro por la pandemia significó para la ex integrante de Fifth Harmony el inicio de una lucha que no ha podido ganar y que es la causante de la separación de Shawn Mendes.