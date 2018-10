Cambios en ´Intrusos´

Ciudad de México

Cuando recién dejó "Ventaneando", Carmen Armendáriz invitó a Atala Sarmiento a ser parte de "Intrusos", formato similar al del programa de Azteca pero de "El Nueve". En ese momento Atala se negó pero el martes fue presentada oficialmente como la nueva integrante del programa, luego de la salida hace unos días de Maca Carriedo.

"Carmen me volvió a hacer la invitación porque ha creído en mí y apostado por mí, ha sido la única productora que ha dicho 'Yo la quiero' y eso es muy valioso, por eso acepté la invitación".

LA MISMA ESCUELA

Todos los elementos de "Intrusos": su productora, Carmen Armendáriz, Martha Figueroa, Pepillo Origel, Aurora Valle y la misma Atala vienen de una escuela: "Ventaneando" (o fueron fundadores, como en el caso de Martha y Carmen), cosa que les ha provocado críticas pero que Martha ve como algo positivo.

"Obvio sí venimos de la escuela de Ventaneando, de ahí venimos y no quiere decir que porque se hizo en Ventaneando no se puede hacer en otra aparte. Creo que lo que bien se aprende no se olvida y más que ser una cosa negativa venir de Ventaneando, para mí ha sido algo muy positivo. Es un formato que creamos entre cinco personas y si se dio de esa manera es porque estaban todos los elementos, no lo pudo haber hecho una sola persona. Ha sido un programa importantísimo en la historia de la televisión mexicana", aclaró durante una conferencia de prensa.

LA POLÉMICA

Hace unos días, Maca Carriedo, quien fuera conductora de "Intrusos", señaló que una compañera de trabajo había hecho un comentario homofóbico hacia ella. Respecto a esta polémica la productora no quiso decir mucho.

"Maca es una chava que tiene muchísimo trabajo y había veces que por el mismo trabajo no podía terminar sus llamados y cumplir con nosotros. Creo que ninguno de aquí discriminamos, yo creo que le tienes que preguntar a ella pero nosotros hoy estamos muy contentos". Aurora Valle, por su lado, dijo que se prometió a sí misma no volver a hablar del tema ni en público ni en privado.

Pepillo enfatizó el poco tiempo que Maca estuvo en el programa, mientras que Martha opinó algo diferente.

"Yo creo que sí nos va a extrañar y la vamos a extrañar. Para ella fue muy importante estar en un programa como este y con un equipo de este tamaño, creo que aportó cosas padres. Ya no está y yo personalmente la extraño porque le daba un toque distinto de algo, yo creo que no pasó en blanco, sí fue bueno su paso por el programa".

Al preguntarle ahora que Atala se suma a "Intrusos", considera que el equipo está completo, declaró.

"Yo sentía que con Maca también estaba completo, pero definitivamente había gente a la que no le daba la cabeza para entenderla, había que tener un poco más la mente abierta para entenderla como es, me parece una persona fantástica, muy rápida de mente, con un humor especial y hay gente que no le entendía tanto de este lado como del lado del público".

Nuevo equipo

"Intrusos" ya tiene una nueva alineación con Atala Sarmiento, Martha Figueroa, Aurora Valle, Pepillo Origel y su productora, Carmen Armendáriz; además cambia su horario a las cuatro de la tarde, con lo que se convierte en competencia directa de "Ventaneando".