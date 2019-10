Cambio climático sospechoso de malestar en alumnos de primaria

Con la experiencia que tengo en 20 años sé que esto pasa frecuentemente en niños que tienen procesos alérgicos, que tienen infecciones mal tratadas, o que simplemente no se les da un seguimiento... esto suele ser común en esta temporada de otoño . Jorge Ordoñez Ánimas, vicepresidente del Colegio de Pediatras de Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana se presentó un caso de posible intoxicación en alumnos de la escuela primaria rural ´Pedro José Méndez´ en este municipio, sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria número 1 descartó que se tratase de una intoxicación alimentaria atribuyendo el caso a una histeria colectiva; en ese sentido, el Colegio de Pediatras de Ciudad Victoria consideró que el responsable podría tratarse de las alergias relacionadas con la temporada.

"Desde el punto de vista como pediatra o del Colegio de Pediatría yo sí tengo que hablar un poquito sobre las situaciones que vivimos y que nosotros como profesionales de la salud tenemos que conocer, ¿si no es una intoxicación entonces qué fue?", cuestionó el vicepresidente del Colegio de Pediatras, Jorge Ordoñez Ánimas, "hay que hablar un poquito sobre el efecto que hay en este momento en la estación, en otoño hay una gran cantidad de cambio climático, el famoso efecto invernadero en donde tenemos sobrecalentamientos a ciertas horas del día y hay un incremento en la humedad, sobre todo en las mañanas y en las noches".

Dijo que la combinación de cambios drásticos de temperatura, lluvia, humedad y resequedad, pueden propiciar la aparición de alergias repentinas que mal diagnosticadas pueden derivar en padecimientos más graves. Por otro lado, adelantó que este tipo de comportamiento podría llegar a ser más frecuente en esta temporada debido a que el clima es más impredecible que en otros años debido al cambio climático.

"Con la experiencia que tengo en 20 años sé que esto pasa frecuentemente en niños que tienen procesos alérgicos, que tienen infecciones mal tratadas, o que simplemente no se les da un seguimiento... esto suele ser común en esta temporada de otoño", y reiteró, "puedo asegurar que no van a ser los únicos, van a seguir presentándose por el cambio de clima, pero hay que individualizar este caso, e interrogar a los padres, la primera pregunta es ¿son alérgicos o no son alérgicos?".

Para finalizar, el doctor Ordoñez Ánimas recomendó a los padres de familia que si sus hijos son sensibles a las alergias de la temporada los lleven con un especialista para que les aconsejen desde el tratamiento hasta la alimentación adecuada para prevenir casos de ahogamiento o semi desvanecimientos, como los del pasado lunes, que puedan ser confundidos con otro padecimiento.