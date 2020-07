Cambié mi postura, dice Sinhué ante Presidente

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez (PAN), reconoció que no estar presente en las mesas de seguridad federal "no abona nada", por lo que a partir del 5 de julio tomó la decisión de encabezar las reuniones diarias incluso en sábado y domingo. "Mi cambio de postura, es de sabios reconocer, yo dije que no asistiría a las mesas de seguridad, desde el 5 de julio cambié mi postura porque eso no le abona nada a la paz, hice el compromiso de asistir incluso hasta sábado y domino".

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones de la 12 Región Militar de Irapuato, Guanajuato; el mandatario panista dijo que para superar el reto de seguridad en la entidad es necesario el trabajo conjunto con las Fuerzas Federales. "Más allá de las diferencias que podamos tener, está un bien superior que es la paz de los guanajuatenses", dijo Rodríguez. El mandatario estatal destacó que en su administración se han enfrentado a dos grupos delincuenciales el Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel de Jalisco Nueva Generación con detenciones de más de 900 personas para el primero y más de 760 para el segundo.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez dijo que Guanajuato tiene toda la disposición de trabajar en conjunto, más unidos que nunca para enfrentar estos retos y "estoy seguro de que vamos a salir adelante con el apoyo de la federación". El gobernador panista agradeció la presencia del Gabinete de Seguridad en la entidad, en especial del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien había señalado que por motivos personales no estaría en la reunión de seguridad, pero al nal el funcionario decidió asistir.