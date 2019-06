Cambiarán parquímetros viejos por virtuales en Tampico

Tampico, Tam. - Al menos unos 500 parquímetros que aún operan en la zona centro de la ciudad serán sustituidos por dispositivos virtuales, mismos que serán automatizados y controlados a través de una APP con la que el usuario podrá pagar su tiempo aire.

Lo anterior lo dio a conocer el Secretario de Finanzas del Gobierno Municipal de Tampico, Antonio Sabattini Alonso, quien refiere que además, los que están instalados son obsoletos y nada estéticos.

Explicó que además de obsoletos, también continuamente se descomponen, toda vez que la ciudadanía les introduce rondanas y objetos extraños, por lo que es fundamental que ya se modernicen.

Refiere que será antes de que concluya este mes cuando se logre el reemplazo de los 500 parquímetros de los primeros cuadros de la ciudad.

"Vamos a implementar yo creo que durante el mes de junio, más tardar en donde se va a manejar parquímetros virtuales, mediante la APP, en donde la ciudadanía va a poder comprar su tiempo aire y de esa manera tener una ciudad más inteligente, los parquímetros más modernos... Los parquímetros actuales son viejos, feos".

El funcionario municipal dijo que el proyecto consistirá en marcar espacios con tótems, señaléticas por cuadra, cuadro "QR" que indique la existencia de parquímetros además de que permitirá incrementar la recaudación de la administración municipal e incluso podrían contratarse más inspectores.

El administrador municipal dijo que de acuerdo a un cálculo, las multas a la semana por no respetar tiempo de los parquímetros se recaudan 50 mil pesos.

"Al mes son como 200 mil pesos, se piensa que con esto vamos a incrementar la recaudación, ya no se va a poder manipular. Con los inspectores que multan se va a acercar a cierto carro, placa y va a decir si ese carro tiene o no tiene dinero para estar ahí. Otras de las ventajas que tiene es si vas a estar 20 minutos en esta calle y luego 20 minutos allá, la placa tiene tiempo aire de parquímetro no el espacio físico", explicó.

Los usuarios podrán pagar con tarjeta de crédito y debido y podría extenderse a otras áreas del municipio.