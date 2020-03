Cambian el ritmo de vida

Ahora el ritmo de vida se cambia pero la energía no, entonces tiene que manejarse el tema con cuidado, lo principal es crear una rutina, adaptarse". Astrid Zapata Espinoza, psicóloga en Reynosa

La suspensión de clases, freno de actividades públicas y de recreación podría provocar un incremento en los casos de violencia familiar, rabietas, estrés, entre otros padecimientos relacionados a cambios de rutina en las familias de Reynosa.

Ante la recomendación para permanecer en casa para prevenir casos de Covid-19, los jefes de familia deben extremar precauciones para evitar una situación de riesgo.

La psicóloga Astrid Zapata Espinoza, adscrita al Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en esta frontera, declaró: "Puede haber más peleas entre hermanos, rabietas e incluso llegar a los golpes, porque se estaba acostumbrado a ir a la escuela, llegar, hacer tarea, ahora el ritmo de vida se cambia pero la energía no, entonces tiene que manejarse el tema con cuidado, lo principal es crear una rutina, adaptarse".

Para prevenirlo, se pide a los padres de familia hablar con los hijos sobre la contingencia de salud de nuestro país, sin mentiras, a través de videos o dibujos que faciliten la explicación.

"Tenemos que ser directos con ellos, explicarles qué es el nuevo coronavirus, poner el ejemplo con el lavado de manos, limpieza de áreas, artículos, hay que acerarnos con calma para transmitir tranquilidad, podemos usar videos, dibujos animados pero de fuentes confiables", recomendó.

ACTIVIDAD EN CASA

La creación de una rutina es la principal recomendación en el aislamiento, por lo que se pide definir una hora para despertar, alimentarse y hacer actividades que no impliquen salir de casa, como leer, bailar, cantar, reforzar conocimientos académicos, actividad física, entre otras.

Los abuelos, tíos y demás familiares que están a cargo de los menores durante este lapso también son propensos a enfrentar padecimientos negativos, por lo que ellos también deben participar en la planeación.

"Hay que tomarlos en cuenta, principalmente para que los niños conozcan la hora de visitas, la del ejercicio, la de tareas, esto libera el estrés, se siente menos carga, todo se hace más fácil", insistió.

De acuerdo a la recomendación de autoridades locales, se deberá permanecer en casa por lo menos hasta el 20 de abril, fecha en la que también se reanuden las clases.

TESTIMONIO

Recurre mujer a sus suegros

Rosa González habitante de la colonia Unidad Obrera, es una madre de familia de dos hijos de 7 y 10 años que modificó su rutina por el Covid-19 desde el lunes, cuando se enteró de la suspensión de clases.

Aunque ha pasado poco tiempo, reconoció ser víctima de estrés y de tensión por este fenómeno.

"Es muy difícil para mí porque en mi trabajo no me darán días de descanso; recurrí a mis suegros y a familiares para su cuidado; es complicado porque cuando llego por ellos hay quejas de que se portaron mal, que se pelearon, eso me afecta, creo que no tengo un buen rendimiento por estar pendiente".