Cambian a ´dinos´ por desconocidos

Ciudad de México

En la integración del próximo Congreso federal quedaron fuera "chapulines" de todos los partidos políticos, acostumbrados a brincar del Senado a la Cámara de Diputados o viceversa.

Ahora esos escaños serán ocupados por empresarios, académicos, jóvenes, dirigentes sociales, artistas y líderes de ambulantes, impulsados por fuerzas políticas como Morena, PES y Movimiento Ciudadano.

Fuera del Senado quedaron los priistas César Camacho y Jorge Estefan Chidiac; los panistas Luis Felipe Bravo Mena y Marko Cortés; así como los perredistas Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo.

Tampoco entrarán el líder petista, Alberto Anaya, ni Pablo Gamboa, hijo del actual coordinador tricolor en esa Cámara, Emilio Gamboa.

Ahora esos lugares serán ocupados por otro perfil de legisladores, como los postulados por Morena: los empresarios Armando Guadiana y Jaime Bonilla, de Coahuila y Baja California, respectivamente; la cuestionada exlideresa de autodefensas de Guerrero, Nestora Salgado, y la cantante Susana Harp, de Oaxaca.

También habrá escaños para los jóvenes de Movimiento Ciudadano: Samuel García, de Nuevo León; y Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de Jalisco.

Por su parte, en la Cámara de Diputados habrá una composición diferenciada, con políticos tradicionales del PRI, PVEM, PAN y PRD, frente a nuevos perfiles impulsados por Morena, PES y MC.

Entre los conocidos destacan el perredista Héctor Serrano y los panistas Jorge Romero, Ricardo Villarreal y Marcos Aguilar, estos dos últimos vinculados a los escándalos de los "moches".

Mientras que por los priístas alcanzaron curul Isaías González, líder de la CROC; el ex Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira; el ex Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda; la ex presidenta del INAI, Ximena Puente; los ex dirigentes nacionales del tricolor, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, así como el actual dirigente nacional, René Juárez.

Por el PVEM tendrán una diputación federal Carlos Puente y Arturo Escobar.

Mientras que, postulados por la coalición Morena-PT-PES, se estrenarán como legisladores el boxeador Erick "El Terrible" Morales, la lideresa de ambulantes María de Jesús Rosete, el actor Sergio Mayer, la ex Miss Nayarit Geraldine Ponce y la profesora de la Universidad de Hidalgo, María Isabel Alfaro.

Pero también tendrán escaño personajes vinculados al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, como la coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier; el senador con licencia Mario Delgado y el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte.

Además, lograron una curul las nuevas incorporaciones de ese partido, como la expanista Gabriela Cuevas y el expriista Miguel Ángel Chico.