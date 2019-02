Cambian de bando unos legisladores republicanos

Trenton, Nueva Jersey.

Los demócratas siguen sumando bancas en las legislaturas estatales incluso después de las elecciones de noviembre, gracias a las deserciones de legisladores republicanos molestos con el rumbo que ha tomado el partido tras la victoria de Donald Trump.

En los últimos dos meses legisladores republicanos de California, Kansas City y Nueva Jersey se cambiaron de bando y se pasaron al Partido Demócrata.

Mencionaron varias razones, pero todos tienen algo en común: Dicen que bajo la presidencia de Trump, el partido ha adoptado posturas extremas.

"Hablan mucho de que tienen una gran carpa, pero se sigue reduciendo esa carpa", expresó Barbara Bollier, quien cambió de partido en Kansas. "Los moderados obviamente no somos bienvenidos".

Bollier fue una de cuatro legisladores republicanos moderados de los suburbios de Kansas City que cambiaron de partido.

La deserción más reciente es la de Dawn Marie Addiego, senadora de Nueva Jersey que representó un distrito de las afueras de Filadelfia durante casi una década.

Los republicanos son minoría en ambas cámaras en Nueva Jersey y Addiego dijo que quería "ser parte del debate" de la mayoría demócrata, pero también señaló que el Partido Republicano a nivel nacional es irreconocible.

"Los valore que me acercaron al Partido Repubicano no han cambiado, pero el partido que alguna vez expuso la visión de Ronald Reagan ya no existe", sostuvo al anunciar el cambio de bando.