Cambian cartas por el teléfono

Ante preguntas a los ciudadanos, principalmente adultos mayores ya ni si quiera recordaban a las cartas, que antes se utilizaban para mandar felicitaciones y recibir noticias de familiares que viven en otros municipios o estados del país.

Incluso algunas personas expresaron desconocen si todavía opera el servicio postal o el telégrafo.

"Tengo muchos años que ya no, ya ahorita hay más tecnología y ya no se usa el correo, se olvida uno de las cartas, ya hace muchos años que no envío nada, ni recibo", Antonio Rangel, habitante de la colonia ampliación Pedro J. Méndez

"Hace muchos años como hace unos 30 años que no recibo, yo creo que ya ni existe el correo ni telégrafos, porque ya no vimos eso, ahora uso el teléfono, ya quedó para la historia", la señora, Gloria Miranda.

"Ya tengo muchos años, como unos 25 años que no escribo ni recibo una carta, ya no lo uso, ahora es llamada por teléfono, no soy muy amante del facebook pero del teléfono si, ya se ha olvidado el correo, antes se usaba para todo, una felicitación, tarjetas y hasta para el cobro", dijo Rosalinda Flores Sierra.

Considero que mandar cartas a través de la Oficina de Correos es algo que ya pasó de moda pues ahora la gente utiliza los celulares con sistema de mensaje y WhatsApp lo que es más rápido y eficaz. María D. Reyna Lerma, ama de casa.

